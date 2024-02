«Du siehst fantastisch aus!»: Stars gratulieren Dieter Bohlen zum 70.

Sylvie Meis und Ekaterina Leonova schicken süsse Glückwünsche

«Das Supertalent»–Jurykollegin Ekaterina Leonova (36) wundert sich unterdessen in einem Story–Video über das Alter der TV–Ikone. «70? Das muss ein Tippfehler in deinem Pass sein. Du siehst fantastisch aus!», so die Profitänzerin. Von seinem Äusseren beeindruckt zeigten sich auch Twenty4tim (23) und Kim Virginia (28) im Dschungelcamp. Für Dieter Bohlen haben sie zum Geburtstag daher ebenfalls eine Grussbotschaft, wie in den sozialen Medien zu sehen ist: «Hi Dieter, du weisst ja mittlerweile, dass wir dich sehr gut finden. Wir wünschen dir alles Gute zum Geburtstag.» Kim ergänzt: «Und offensichtlich ist er immer noch hot.»