«Du wirst das toll machen»: Pink unterbricht Konzert für Schwangere

Pink kommt im Sommer auch nach Deutschland

Im Februar und März stehen für Pink noch zahlreiche weitere Konzerte in Australien und Neuseeland auf dem Programm. Im Sommer 2024 kommt sie dann auch nach Europa. Drei Konzerte wird die Sängerin nach aktuellem Plan in Deutschland spielen – am 17. Juli in Leipzig, am 19. Juli in Stuttgart und am 21. Juli in Mönchengladbach.