«Du wirst fehlen»: Band Silly trauert um Sängerin AnNa R.

Trauer um «Ausnahmekünstlerin»

Weiter schrieb die Band: «Mit AnNa R. ist wieder eine Ausnahmekünstlerin gegangen und ein Mensch, der mit seinem stetigen Engagement und vor allem mit der Musik vielen Menschen über lange Zeit Halt und Mut gegeben hat. AnNa – Du wirst fehlen, Deine Stimme wird fehlen!» Die Gedanken seien bei der Sängerin, ihrer Familie sowie bei allen ihren Freunden und Mitstreitern.



Zuvor hatten sich auch schon viele Fans und Kollegen zu Wort gemeldet. Rosenstolz–Partner Peter Plate teilte mit, er werde niemals den «ersten gemeinsamen Abend» mit seiner «liebsten AnNa» vergessen. Sie hätten sich gegenseitig «immer als Geschwister gesehen. Was für fantastische Zeiten wir hatten! Wir haben so viel gelacht, auch geweint. Wir hielten uns fest und liessen uns los, als es an der Zeit war.» Plate bekundete: «Rosenstolz war eine der schönsten Zeiten meines Lebens. Rosenstolz, das waren du und ich. Und jetzt bist du nicht mehr da.» Er hoffe, dass sie «irgendwo auf einer Berliner Wolke» sitze und es ihr gut gehe.