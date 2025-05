Dua Lipa als Jüngste auf Liste der reichsten Briten unter 40

Stars aus Film und Musik auf der Liste

Auch einige internationale Stars aus Musik, Film und Sport haben es in das Ranking geschafft. Sänger Ed Sheeran (34) steht mit einem geschätzten Vermögen von 370 Millionen Pfund auf Platz 13 – sein Erfolg basiert nicht nur auf seinen weltweiten Hits, sondern auch auf cleveren Investitionen, unter anderem in Immobilien. Superstar Harry Styles (31), der sich nach seiner Zeit bei One Direction als Solo–Künstler und Schauspieler etabliert hat, landet mit 225 Millionen Pfund auf Platz 22.