Dua Lipa kündigt ihr bislang grösstes Konzert an

«High von der Magie»

Dem Post zufolge wird das Konzert am 20. Juni 2025 stattfinden. Das Wembley–Stadion in England bietet Platz für 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Laut der britischen Zeitung «Daily Mail» ist das die bisher grösste Show der 28–Jährigen. «Ich bin immer noch high von der Magie der Pyramid Stage in Glastonbury, die ich dieses Wochenende als Headliner betreten habe», zitiert die «Daily Mail» aus einem Statement von Dua Lipa.