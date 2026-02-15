Dua Lipa und Callum Turner: Süsser Pärchenauftritt auf der Berlinale

Passend zum Valentinstag haben Sängerin Dua Lipa (30) und Schauspieler Callum Turner (36) den roten Teppich am Berlinale Palast zur Liebesbühne gemacht. Das verlobte Paar zeigte sich in Berlin sehr innig, umarmte sich immer wieder, strahlte sich an und tauschte Küsse aus.
Dua Lipa im durchsichtigen Netzkleid
Der Auftritt des Popstars in der deutschen Hauptstadt war eine Überraschung. Die Sängerin begleitete ihren Verlobten zur Premiere seines Films «Rosebush Pruning», die am Vorabend seines 36. Geburtstages stattfand, den er am heutigen Sonntag begeht. Nicht nur durch ihre zärtlichen Gesten sorgte das Paar für Aufmerksamkeit. Dua Lipa war in einem schulterfreien, durchsichtigen Netzkleid ein Hingucker. Callum Turner trug einen braun melierten Anzug, kombiniert mit einem hellblauen Hemd und einer cremefarbenen Krawatte.
Die Sängerin und der Schauspieler sind seit 2024 ein Paar. Im Juni 2025 hatte die Britin die Verlobung mit ihrem Landsmann bestätigt, die schon einige Monate zuvor stattgefunden haben soll. Im Gespräch mit der britischen «Vogue» sagte sie: «Ja, wir sind verlobt.» Es sei «sehr aufregend». Die Sängerin schwärmte auch von ihrem Verlobungsring, für den ihr Partner zunächst ihre Schwester und ihre besten Freunde kontaktiert habe. Geradezu «besessen» sei sie von dem Ring: «Das bin so ich. Es ist schön zu wissen, dass die Person, mit der du den Rest deines Lebens verbringen wirst, dich sehr gut kennt.» Wann die Hochzeit erfolgt, ist noch nicht bekannt.
Wird er der nächste James Bond?
Auch über die berufliche Zukunft von Callum Turner gibt es Spekulationen. Britische Medien halten den Schauspieler für einen möglichen Kandidaten für die Rolle von James Bond. Was an den Gerüchten dran ist, ist allerdings weiter fraglich. Auch Aaron Taylor–Johnson ist seit langem im Gespräch als neuer 007.