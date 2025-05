Dua Lipa und mehr Stars fordern Ende der Waffenexporte nach Israel

Mehr als 300 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens haben sich in einem eindringlichen offenen Brief an den britischen Premierminister Keir Starmer (62) gewandt. Unter ihnen: Popstar Dua Lipa (29), Hollywoodstar Benedict Cumberbatch (48), «Bridgerton»–Star Nicola Coughlan (38), Musiklegende Annie Lennox (70) und viele weitere. Ihr Appell: Die britische Regierung solle ihre «Komplizenschaft an den Gräueltaten in Gaza beenden».