Dua Lipa: Versteckter Angriff auf Taylor Swift?

In einem neuen Interview mit dem amerikanischen TV–Format «60 Minutes» sagt Dua Lipa, dass sie es vermeidet, über ihr Privatleben zu singen – im Gegensatz zu anderen aus ihrer Branche. «Manche Menschen sind einfach so rücksichtslos mit ihrem eigenen Privatleben, dass sie beschliessen, alles in einem Lied zu vertonen, weil sie wissen, dass es die Aufmerksamkeit der Leute auf sich ziehen wird.»