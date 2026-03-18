Dua Lipa wird neues Markengesicht von Nespresso

Nespresso hat Dua Lipa (30) als neue Markenbotschafterin vorgestellt. Doch wie das Unternehmen erklärt, bleibt George Clooney (64) Teil der Familie – und wird auch einen Gastauftritt in der neuen Kampagne mit Lipa haben.
«Eine ganz einfache Entscheidung»
Dua Lipa wurde 1995 in London geboren. Heute gehört sie zu den meistgestreamten Künstlerinnen der Welt, gewann drei Grammys, stürmte in zahlreichen Ländern die Charts und füllt Stadien rund um den Globus.
Grosse Überzeugungsarbeit hat die Kaffee–Marke bei dem Superstar offenbar nicht leisten müssen. «Ich habe das Gefühl, mit Nespresso aufgewachsen zu sein. Es stand immer irgendwo eine Nespresso–Maschine in der Nähe – zu Hause bei meiner Familie, am Set oder im Hotelzimmer. Deshalb war die Zusammenarbeit eine ganz einfache Entscheidung», wird Lipa in der Pressemitteilung zitiert. Und sie deutet an, dass es kein einmaliges Engagement werden soll: «Die Zusammenarbeit macht jetzt schon unglaublich viel Spass – und das ist erst der Anfang.»
Clooney bleibt im Bild
George Clooney, der seit fast 20 Jahren das Image von Nespresso prägt, wird weiter an Bord bleiben und auch in der neuen Kampagne einen Kurzauftritt neben Lipa haben – als bewusste Verbindung zur bisherigen Markenwelt.
Während Clooney eher für eine etablierte, ältere Zielgruppe steht, dürfte Dua Lipa vor allem jüngere Konsumenten ansprechen, die auf digitalen Plattformen zu Hause sind und klassische TV–Werbung kaum noch beachten.