Dua Lipa wird neues Markengesicht von Nespresso

Grosse Überzeugungsarbeit hat die Kaffee–Marke bei dem Superstar offenbar nicht leisten müssen. «Ich habe das Gefühl, mit Nespresso aufgewachsen zu sein. Es stand immer irgendwo eine Nespresso–Maschine in der Nähe – zu Hause bei meiner Familie, am Set oder im Hotelzimmer. Deshalb war die Zusammenarbeit eine ganz einfache Entscheidung», wird Lipa in der Pressemitteilung zitiert. Und sie deutet an, dass es kein einmaliges Engagement werden soll: «Die Zusammenarbeit macht jetzt schon unglaublich viel Spass – und das ist erst der Anfang.»