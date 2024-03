Duffy meldet sich zurück: Sängerin postet emotionales Video über Glück

Am Montag postete Duffy – die mit bürgerlichem Namen Aimee Anne Duffy heisst – auf Instagram ein emotionales Video, das das Geheimnis des Glücks thematisiert. Das Video zeigt verschiedene Animationen zu Musik und einer Männerstimme, die laut «Daily Mail» Zeilen aus dem Buch «The Strength In Our Scars: Was uns Kraft gibt und heilt» von Autorin Bianca Sparacino zitiert. Ursprünglich stammt das Video von einem Kunst– und Philosophie–Account bei Instagram.