«Dune 2»: Dreharbeiten für die Fortsetzung sind gestartet

«Dune: Teil 2»: Diese Darsteller sind dabei

Timothée Chalamet (26) führt auch in der Fortsetzung den Cast an. Nachdem sie im ersten Teil erst gegen Ende in einem kurzen Auftritt eingeführt wurde, spielt Zendaya (25) in Part zwei eine grössere Rolle. Ausserdem reproduzieren unter anderem Rebecca Ferguson (38) und Josh Brolin (54) ihre Parts aus dem Vorgänger. Neu dabei beim Sequel sind Florence Pugh («Midsommar», 26), Bond-Girl Léa Seydoux (37), Schauspiellegende Christopher Walken (79) und «Elvis»-Darsteller Austin Butler (30).