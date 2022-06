«Dune»-Fortsetzung: Léa Seydoux soll dabei sein

Léa Seydoux (36) könnte bald für die Fortsetzung von «Dune» vor der Kamera stehen. Die französische Schauspielerin, die als Madeleine Swann in «James Bond» zu sehen war, befindet sich laut «Deadline» in Verhandlungen, um in Teil zwei von Denis Villeneuves (54) Science-Fiction-Werk mitzuspielen.