«Dune»-Premiere: Zendaya wurde im metallenen Roboteranzug schwindelig

Mit diesem Outfit hat es sich Zendaya (27) nicht leicht gemacht. Bei der Premiere ihres Films «Dune: Part Two» am 15. Februar in London trug die Hauptdarstellerin einen engen Ganzkörperanzug aus Metall. Die Rüstung stammt aus der Couture–Kollektion von Thierry Mugler (1948–2022) aus dem Jahr 1995. Der Look der Schauspielerin ging sofort viral. Doch für die Trägerin war das Outfit beschwerlich. «Unmittelbar nachdem ich sie zehn Minuten oder weniger getragen hatte, wurde mir wirklich schwindelig», verrät sie in der Vogue–Videoreihe «Life in Looks».