«Dune: Prophecy» wird um zweite Staffel verlängert

«Dune: Prophecy» spielt 10.000 Jahre vor den Kinoerfolgen

Basierend auf der Romanreihe von Frank Herberts (1920–1986) erschien 2021 «Dune: Part One» unter der Regie von Denis Villeneuve (57), drei Jahre später folgte der zweite Teil der Sci–Fi–Saga. An der Seite von Zendaya (28) schlüpfte Timothée Chalamet (28) in die Hauptrolle des Paul Atreides. Für die Fortsetzung stiessen unter anderem Florence Pugh (28), Austin Butler (33), Anya Taylor–Joy (28) und Christopher Walken (81) zum Cast. Mit dem dritten Teil, der sich an Herberts Roman «Der Herr des Wüstenplaneten» orientieren wird, soll in derzeit noch unbestimmter Zeit die Filmtrilogie von Villeneuve abgeschlossen werden.