«Dune: Teil 2»: Timothée Chalamet verkündet Ende des Drehs per Selfie

Florence Pugh und weitere neue Gesichter in «Dune: Teil 2»

Regisseur Denis Villeneuve (55) hat Frank Herberts (1920-1986) über lange Jahre als unverfilmbar geltenden Vorlagenroman auf zwei Filme aufgeteilt. «Dune» startete 2021 in den Kinos, und lief finanziell so erfolgreich, dass das Filmstudio Warner Bros. einen zweiten Teil in Auftrag gegeben hat. Neu mit dabei sind die Stars Florence Pugh (26), Austin Butler («Elvis», 31), Christopher Walken (79) und Léa Seydoux (37).