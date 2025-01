«Dünentod»-Krimireihe: Pia Barucki verlässt das Team nach siebtem Fall

In «Schatten der Vergangenheit» (Romanvorlage: «Dünenblut») müssen die beiden Hauptkommissare in zwei Mordfällen ermitteln. Nicht nur die Tatwaffe gleicht sich, der Täter nummeriert die Toten in SMS–Nachrichten, die er an Wolf verschickt. Das Team muss das Rätsel um die Botschaften lösen. In «Tödliche Geheimnisse» (Romanvorlage: «Dünensturm») geht es um einen Mord eines zunächst Unbekannten. Femke Folkmer erkennt in ihm jedoch einen alten Freund aus Jugendtagen. Sein Tod, der offenbar im Zusammenhang mit einem nicht gemeldeten Einbruch steht, führt die Ermittler in die bessere Gesellschaft der kleinen Gemeinde Bülkersiehl.