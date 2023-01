«Dungeons & Dragons» wird für Paramount+ zur Streaming-Serie

Am 30. März 2023 erscheint der Fantasy-Film «Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben» mit Chris Pine (42) in der Hauptrolle in den deutschen Kinos. Wie das US-Branchenblatt «Deadline» nun meldet, wird für den Streamingdienst Paramount+ daneben auch eine Serie rund um das legendäre Rollenspiel entstehen. Paramount+ hat demnach einen Bieterwettstreit um das Projekt für sich entscheiden können, und eine aus acht Episoden bestehende erste Staffel offiziell bestellt.