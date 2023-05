Dunja Hayali verabschiedet sich vom ZDF-«Sportstudio»

Dunja Hayali (48) nimmt Abschied vom ZDF-«Sportstudio». In einem Instagram-Post zeigt sie Momente aus der Zeit bei der Sendung. Von August 2018 bis Mai 2023 moderierte sie 40 Ausgaben von «das aktuelle sportstudio». Sie schrieb in dem Beitrag: «Es fällt mir nicht leicht, denn ich habe Sendung wie Crew in den letzten 5 Jahren wirklich in mein (Sport-)Herz geschlossen...»