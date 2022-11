Dunkle Jahreszeit: Diese Vitamine sind jetzt besonders wichtig

Vitamin D gegen Winterblues

Vitamin D ist das einzige Vitamin, das der Körper selbst herstellen kann - allerdings muss dafür die Haut der Sonne ausgesetzt sein. In den dunklen Monaten von Oktober bis März steht in unseren Breitengraden die Sonne meist nicht hoch genug am Himmel, um die Haut mit den notwendigen UV-B-Strahlen zu versorgen. Über die Ernährung kann nur ein geringer Teil aufgenommen werden. Vitamin-D-Mangel wirkt sich vor allem auf die Gesundheit unserer Knochen aus, auch soll es einen Zusammenhang zwischen Vitamin-D-Mangel und dem «Winterblues» geben. Daher ist es jetzt sinnvoll, Vitamin D als Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen. Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt eine tägliche Dosis von 20 Mikrogramm für Kinder und Erwachsene.