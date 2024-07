«Dunkles Wurmloch»: Scarlett Johansson kritisiert KI-Technologien

Geht der Streit von Scarlett Johansson (39) und Sam Altman (39) in eine neue Runde? Im Mai machten die Schauspielerin und der Mitgründer von OpenAI Schlagzeilen, weil das Unternehmen in einer Version von ChatGPT unerlaubt Johanssons Stimme genutzt haben soll. In einem Interview mit der «New York Times» ging sie nun erneut auf den Disput und ihre Abneigung gegen Künstliche Intelligenz (KI) ein. Deepfake–Technologien seien «ein dunkles Wurmloch, aus dem man nie wieder herausklettern kann».