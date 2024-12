«Dünner» und «ergraut»: Sean «Diddy» Combs gezeichnet vor Gericht

Der inhaftierte Rapper Sean «Diddy» Combs (55) zeigte sich laut Augenzeugenberichten bei seiner ersten Gerichtsanhörung seit seiner Inhaftierung im September am Mittwoch stark verändert – und offenbar von den Gefängnisbedingungen gezeichnet. «Er wirkte erstaunlich dünn nach den Monaten in Untersuchungshaft», berichtete die Journalistin Elizabeth Millner dem «Law&Crime Network». Auch seine Haare seien deutlich ergraut. Er erschien in einer hellbraunen Gefängnisuniform.