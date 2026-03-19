Duran Duran kommen 2026 für ein Konzert nach Deutschland

2025 kamen Duran Duran erstmals seit 13 Jahren für zwei Konzerte wieder nach Deutschland. Schon ein Jahr später kehren sie für eine weitere Show zurück. Am 26. Juni 2026 stehen sie in der Hanns–Martin–Schleyer–Halle in Stuttgart auf der Bühne. Der Ticketvorverkauf ist bereits am heutigen Donnerstag gestartet.
Weitere Europa–Konzerte 2026
Der neu angekündigte Auftritt ist Teil der Europatournee der britischen Band. Los geht es am 19. Juni in Dänemark. Darauf folgen unter anderem Konzerte in den Niederlanden, in Tschechien und Ungarn. Dreimal performen Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor und Roger Taylor in Italien. Die letzte derzeit angekündigte Show findet am 12. Juli in der Schweiz statt.
Duran Duran zählen zu den prägendsten Bands der 1980er–Jahre und gelten als Mitbegründer der New–Wave– und Synthpop–Ära. Mit ihrem Mix aus Pop, Rock und elektronischen Elementen wurden sie zu einer festen Grösse der Musikbranche. Zu ihren bekanntesten Songs zählen «Hungry Like the Wolf», «Ordinary World» und «Rio». Weltweit verkaufte die Band mehr als 100 Millionen Tonträger. Ihr 16. und bislang letztes Studioalbum «Danse Macabre» erschien 2023. Ein Jahr zuvor wurden Duran Duran in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Zudem kann die Gruppe zwei Grammys vorweisen.