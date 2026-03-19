Duran Duran kommen 2026 für ein Konzert nach Deutschland

Duran Duran zählen zu den prägendsten Bands der 1980er–Jahre und gelten als Mitbegründer der New–Wave– und Synthpop–Ära. Mit ihrem Mix aus Pop, Rock und elektronischen Elementen wurden sie zu einer festen Grösse der Musikbranche. Zu ihren bekanntesten Songs zählen «Hungry Like the Wolf», «Ordinary World» und «Rio». Weltweit verkaufte die Band mehr als 100 Millionen Tonträger. Ihr 16. und bislang letztes Studioalbum «Danse Macabre» erschien 2023. Ein Jahr zuvor wurden Duran Duran in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen. Zudem kann die Gruppe zwei Grammys vorweisen.