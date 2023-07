Seit 2003 teilt sich das Ex-Paar die Royal Lodge

Demnach soll das Königshaus alle Umzugspläne auf Eis gelegt haben, um der als «Fergie» bekannten Herzogin von York Zeit zur Genesung zu geben. Obwohl sie seit 1996 von Prinz Andrew geschieden ist, lebt sie seit 2003 zusammen mit ihm in dem grossen Haus in der Nähe von Schloss Windsor. Solange Fergie unter ihrer Krebserkrankung leide, würde das Ex-Paar nicht aus dem 30-Zimmer-Anwesen geworfen, will «Page Six» von den königlichen Quellen erfahren haben.