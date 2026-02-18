«Dust Bunny» mit Mads Mikkelsen: «Léon: Der Profi» als Dark-Fantasy

Im Laufe seiner beeindruckenden Karriere hat Schauspieler Mads Mikkelsen (60) schon James Bonds Doppelnull–Kronjuwelen mit einem Tau traktiert, einen gewissen Todesstern zusammengezimmert und Indiana Jones unfreiwillig durch die Zeit geschickt. Kurzum: Das Blockbuster–Kino liebt den ausdrucksstarken Dänen und er die Traumfabrik. Doch auch den kleineren, schrulligen bis skurrilen Filmproduktionen hält er seit jeher die Treue. Das beweist er nun einmal mehr mit dem – vor allem zu Beginn – märchenhaften Dark–Fantasy–Streifen «Dust Bunny», der am 19. Februar in den deutschen Kinos anläuft. Leidenschaftlichen Kinogängern mit Nachwuchs sei jedoch gesagt: «Dust Bunny» ist liebenswert kindlich – aber nicht kindgerecht.