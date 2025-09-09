Dustin Hoffman: Küsschen für Ehefrau Lisa auf dem roten Teppich

Ebenfalls zeigte sich der «Rain Man»–Schauspieler am Montag mit «Tuner»–Co–Star Leo Woodall (28) bei der Premierenfeier in Toronto. In dem Thriller von Daniel Roher (32) wird Hoffman als Harry Horowitz zu Klavierstimmer Nikis (Woodall) Mentor. Nikis Talent am Tasteninstrument wird bald von zwielichtigen Gestalten entdeckt, die seine Fähigkeiten auch für Safes nutzen wollen. «Ich hatte am Anfang grosse Angst, denn man möchte vor jemandem wie Dustin Hoffman keine schlechte Figur machen», sagte Woodall kürzlich im Gespräch mit «Variety». «Es dauerte ein paar Drehtage, bis ich mich wohlfühlte, selbstbewusst war und mich darauf freute, mich mit ihm auf diese 15– bis 20–minütigen Improvisationen einzulassen. Hätte man mir vor Drehbeginn gesagt, dass ich 20–minütige Improvisationen mit Dustin Hoffman machen würde, wäre ich wahrscheinlich aus dem Film ausgestiegen. Ich hätte zu viel Angst gehabt, aber es war der grösste Spass, den ich je beim Schauspielern hatte.»