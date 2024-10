Dustin Hoffman trauert um Teri Garr: «Es gab niemanden wie sie»

Dustin Hoffman (87) trauert um seinen «Tootsie»–Co–Star Teri Garr (1944–2024). «Teri war brillant und einzigartig in allem, was sie tat, und hatte ein Herz aus Gold», sagte Hoffman laut «New York Post» in einem Statement. «Mit ihr zu arbeiten, war einer der grossen Höhepunkte. Es gab niemanden wie sie.»