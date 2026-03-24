«Dutton Ranch»: Beth und Rip kehren am 15. Mai zurück

Mord und Totschlag im Trailer

In Texas wollen Beth und Rip einen Neuanfang wagen. Doch mit ihrer neuen Ranch machen sie sich schnell mächtige Feinde. Besonders Grossgrundbesitzerin Beulah Jackson zeigt früh, dass sie kein leichtes Spiel mit ihr haben werden. Der Trailer verspricht entsprechend reichlich Eskalation – von Prügeleien über Brandstiftung bis hin zu tödlicher Gewalt.