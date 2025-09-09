Dwayne Johnson schlank wie nie: Das steckt hinter dem Gewichtsverlust

«Ich freue mich riesig, dass ich hoffentlich wieder eine Verwandlung durchmachen kann, wie ich es in ‹Smashing Machine› geschafft habe», sagte Johnson in Toronto. Um das passende Gewicht für die Rolle zu erreichen, habe er «noch einen langen Weg vor sich», räumte der Ex–Wrestler ein. Wie er ans Ziel kommen will, weiss er aber schon: «Weniger Hühnchen essen.»