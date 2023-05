Dwayne Johnson: Überraschendes Comeback bei «Fast & Furious»

Weitere Sensation: Fast & Furious 12

Die Fans der Filmreihe dürfen sich noch über einen weiteren Überraschungsknaller freuen: Offensichtlich wird das seit 2001 laufende «Fast and Furious»-Franchise nicht so schnell enden, wie bisher vermutet. Der nun anlaufende zehnte Teil sollte eigentlich den ersten Teil eines zweiteiligen Schlussaktes der Saga darstellen. Wie «Variety» nun herausfand, liess Vin Diesel bei der «Fast X»-Weltpremiere am gestrigen 12. Mai in Rom durchblicken, dass das Finale nun auf drei Teile aufgeteilt werden soll. Was bedeutet, dass sich die Fans auch noch auf einen unerwarteten «Fast & Furious 12» einstimmen können.