Dwayne Johnson versteht Kontroverse um Spendenaufruf für Maui-Opfer

Am 31. August dieses Jahres hatten die beiden Stars einen Hilfsfond für die Opfer der Waldbrände in Maui eingerichtet. Sie selbst stifteten zehn Millionen US–Dollar und forderten ihre Follower dazu auf, den Opfern ebenfalls zu helfen. An sich ein hehres Ziel, dennoch hagelte es für diesen Aufruf starke Kritik für den Schauspieler und die Talk–Ikone.