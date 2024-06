Dwayne «The Rock» Johnson hat sich bei Dreh am Ellbogen verletzt

«Schau dir dieses Ding genau dort an», sagt Johnson und zeigt in dem Instagram–Clip seinen geschwollenen rechten Ellbogen, während er in seiner Küche steht. «Es sieht so aus, als hätte ich eine Melone im unteren Teil meines Ellbogens. Ich wurde heute in unseren Szenen ziemlich vermöbelt. Und es könnte einige Weichteilschäden geben. Es ist eine Menge Flüssigkeit, wir werden sehen. Ich muss die Flüssigkeit zuerst daraus holen, bevor ich irgendeine Art von MRT bekommen kann.» Doch zimperlich möchte der Schauspieler nicht wirken.