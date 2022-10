Dwayne «The Rock» Johnson ist lieber Vater als Präsident

In den vergangenen Jahren hatte Johnson immer wieder darüber gesprochen, womöglich zu kandidieren. Ende 2017 hatte er etwa im Gespräch mit der Moderatorin Ellen DeGeneres (64) erzählt, dass er «ernsthaft» darüber nachdenke. 2021 zog er im Interview mit «USA Today» ebenso eine künftige Kandidatur in Betracht, «wenn die Leute dies wollten. Wirklich, ich meine das und ich bin in keiner Weise leichtfertig mit meiner Antwort.» Vielleicht tritt er also doch noch an, wenn Tiana und Jasmine älter sind.