Dwayne «The Rock» Johnson kündigt Wrestling-Superkampf an

«Ich werde mir jetzt etwas zu essen holen», erklärte Johnson. «Soll The Rock an einem Tisch sitzen? Oder soll sich The Rock an die Bar setzen? Oder soll The Rock am Kopfende des Tisches sitzen?», fragte er weiter. Bei seinem letzten Satz brandete Jubel auf, denn die Zuschauerinnen und Zuschauer hatten seine Andeutung und die damit verbundene Aufforderung an Leati Joseph Anoaʻi, wie der in Florida geborene Roman Reigns bürgerlich heisst, verstanden.