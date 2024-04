Dwayne «The Rock» Johnson: Sieg im ersten Wrestling-Match seit Jahren

Der ehemalige Profi–Wrestler Dwayne «The Rock» Johnson (51) stand seit etlichen Jahren nicht mehr im Ring. Stattdessen machte der Hüne bekanntlich in Hollywood Karriere, war in Blockbustern wie «Jumanji: Willkommen im Dschungel» oder der «Fast & Furious»–Reihe zu sehen. Doch am Samstagabend (6. April) war es in der US–Metropole Philadelphia wieder so weit: Für das Gross–Event WrestleMania XL stieg Johnson an der Seite von Wrestling–Profi Roman Reigns (38) in den Ring. Gemeinsam mit dem amtierenden WWE–Champion kämpfte er gegen Cody Rhodes (38) und Seth Rollins (37) – und gewann.