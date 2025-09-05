E-Bike-Unfall: Tochter von Drew Barrymore lag im Krankenhaus

Die 50–Jährige ist Mutter der Töchter Frankie (11) und Olive (12). Beide Töchter sind die gemeinsamen Kinder von Drew Barrymore und ihrem Ex–Mann, dem Kunstberater Will Kopelman (47). Neben dem Unfall beschäftigt Barrymore derzeit auch die Vorbereitung auf einen wichtigen Meilenstein im Leben ihrer älteren Tochter. Olive bereitet sich auf ihre Bar Mitzwa vor, die im September stattfinden soll. Für Rat wandte sich die Schauspielerin an ihren Kollegen Seth Rogen (43). «Meine Tochter wird im September ihre Bar Mitzwa haben. Sie war in der hebräischen Schule», erklärte Barrymore.