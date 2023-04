E. Jean Carroll vor Gericht: «Donald Trump hat mich vergewaltigt»

Die US-Autorin und Journalistin E. Jean Carroll (79) hat übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge vor einem Bundesgericht in New York ihren Vergewaltigungsvorwurf gegenüber dem ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump (76) bekräftigt. In ihrer Zeugenaussage in dem Zivilprozess sagte Carroll: «Donald Trump hat mich vergewaltigt. Deswegen bin ich hier.» Dabei geht es um einen angeblichen Vorfall in den 90er-Jahren in einem Nobelkaufhaus.