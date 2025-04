«Earth Day»: Neue Doku zeigt noch nie zuvor gesehene Pinguin-Momente

Klippensprung von Baby–Pinguinen ging viral

Ein weiterer Ausschnitt aus «Die geheimnisvolle Welt der Pinguine», der am Ekström–Schelfeis in der Antarktis spielt, ist bereits im vergangenen Jahr viral gegangen. In dem Vorab–Clip zur Doku springen Hunderte Baby–Kaiserpinguine von einer über 15 Meter hohen Eisklippe und tauchen im eiskalten Meereswasser wieder unversehrt auf. Auch dieser Moment wurde erstmals mit einer Kamera eingefangen. In den sozialen Medien sahen sich User das Video bereits millionenfach an. Die Serie liefert nun neue Aufnahmen, die ursprünglich nicht in dem viralen Ausschnitt enthalten waren und beleuchtet die Hintergründe des Pinguin–Klippensprungs.