Earthshot Prize: Reist Prinz William allein nach Singapur?

In einer von ihm persönlich mit dem Initial «W» unterzeichneten Nachricht freut sich William, der mit Kate im vergangenen Jahr Boston besucht hatte, über seine Rückkehr in die USA – und verdeutlicht die Bedeutung des Projekts. «Es ist so schön, zurück in den Vereinigten Staaten zu sein», schreibt er in einer Story. Niemand besitze soviel Optimismus und Einfallsreichtum wie die Amerikanerinnen und Amerikaner, weshalb es nur richtig sei, in New York die Finalisten zu verkünden.