«Earthshot Prize»: William feiert mit Kylie Minogue und Shawn Mendes

Kylie Minogue erschien laut «Daily Mail» in einem Stella McCartney Rewear–Outfit und zeigte mit dem cremefarbenen Minikleid gleich, worum es an diesem Abend ging: Nachhaltigkeit. Minogue schwärmte von Williams Initiative: «Es ist ein Privileg und eine Ehre, Teil des ‹Earthshot Prize› in Rio zu sein – auf der Bühne mit den Menschen und Ideen, die unseren Planeten retten könnten.» Der Prinz selbst trug passenderweise einen Tom–Ford–Anzug, den er bereits früher getragen hatte – auch er setzte damit auf Wiederverwendung statt Neukauf.