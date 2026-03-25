«Eat Pray Bark» auf Netflix: Überraschungsauftritt von Bill Kaulitz

Am 1. April startet auf Netflix die tierische Komödie «Eat Pray Bark – Therapie auf 4 Pfoten». Im Mittelpunkt stehen fünf Hundebesitzer, die mit ihren Vierbeinern an ihre Grenzen geraten. Inmitten des turbulenten Geschehens in den Tiroler Bergen dürfen sich die Netflix–Zuschauerinnen und –Zuschauer auch auf einen prominenten Gastauftritt freuen: Tokio–Hotel–Star Bill Kaulitz (36) ist in «Eat Pray Bark» in einem amüsanten Cameo zu sehen. Der Sänger ist bekennender Hundefan und hat selbst zwei Vierbeiner zu Hause.