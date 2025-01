Echte KI für Charaktere: Videospiele könnten bald wirklich mitdenken

Traditionell folgen NPCs in Videospielen vorprogrammierten Skripten, was ihre Reaktionen vorhersehbar macht. Durch die Integration von KI–Technologien können diese Charaktere jedoch lernen, sich anzupassen und auf unvorhergesehene Weise zu interagieren. So setzen einige Studios generative KI ein, damit NPCs spontan auf Aktionen der Spieler und Veränderungen der Umgebung reagieren können, was zu einem tieferen und individuelleren Spielerlebnis führt. Brian Tanner, CEO des kanadischen Unternehmens Artificial Agency, sagte etwa der «AP», dass KI seine Spieleentwickler eher zu Regisseuren als zu klassischen Programmierern mache.