Ed Sheeran dachte bei zwei seiner Hits an Rihanna

Ohne Superstar Rihanna (37) hätte es zwei der Hits von Ed Sheeran (34) in ihrer heutigen Form vielleicht gar nicht gegeben. Das hat der britische Sänger jetzt angedeutet. Sowohl beim Schreiben von «Shape of You» als auch bei dem für Justin Bieber (31) von ihm und Benny Blanco (37) verfassten «Love Yourself» habe er an Rihanna gedacht, wie Sheeren laut «People» in der «The Tonight Show Starring Jimmy Fallon» verraten habe.