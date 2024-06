Ed Sheeran erneut meistgespielter Künstler Grossbritanniens

Der Singer–Songwriter Ed Sheeran (33) wurde von der britischen Musiklizenzierungsfirma PPL zum meistgespielten Künstler des Jahres 2023 ernannt. Damit wurde der erfolgsverwöhnte Sänger bereits zum siebten Mal in neun Jahren und zum dritten Mal in Folge als meistgespielter Künstler in Radio, TV und an öffentlichen Orten in Grossbritannien ermittelt. Es ist zudem sein zweiter Hattrick, schon zwischen 2017 und 2019 konnte er ohne Unterbrechung die Liste anführen.