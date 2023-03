Ed Sheeran kündigt exklusive Berlin-Show an

Neben Hits wie «Perfect» oder «Shape of You» dürfen sich die Fans auf die deutsche Live-Premiere von «Eyes Closed» freuen. Die Single erscheint am Freitag (24. März) als Vorbote des Albums «-» (Substract), welches am 5. Mai folgt. Ed Sheeran kehrt darauf zu seinen Wurzeln zurück. «Geschrieben vor einem Hintergrund persönlicher Trauer und Hoffnung» erlebe man «einen der weltweit grössten Stars so verletzlich und wahrhaftig wie selten zuvor», heisst es in einer Pressemitteilung.