Ed Sheeran legt ungewöhnliches Coachella-Debüt hin

Für die Anhänger des Sängers in Kalifornien ein Glücksfall. In Festivalberichten, etwa von «Desert Sun», ist zu lesen, dass sich die Fans bereits zwanzig Minuten vor dem Auftritt in dem Zelt eingefunden hatten und Sheeran mit seiner Musik für Begeisterung und gute Laune sorgte. In TikTok–Videos ist zu sehen, wie viele Leute zudem vor dem Zelt standen und versuchten, einen Blick auf den Musiker zu erhaschen. Viele Fans taufen das Festival nun bereits in «Edchella» um und fordern in den sozialen Medien, den Musiker nächstes Jahr als Headliner auftreten zu lassen.