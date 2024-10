Ed Sheeran macht Fans mit Live-Album glücklich

Sheerans «Mathematics»–Welttournee ist übrigens noch lange nicht vorbei, auch wenn er sich seit Mitte September eine Pause gönnt. Ab Mai nächsten Jahres geht es für den Musiker in Spanien weiter mit den Live–Auftritten. Auch einige Deutschlandtermine stehen noch auf dem Plan: Ende Juni steht er zweimal in Stuttgart auf der Bühne, Anfang Juli dreimal in Hamburg und Anfang September noch dreimal in Düsseldorf.