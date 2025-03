Ed Sheeran präsentiert bei Überraschungsauftritt neuen Song

Ed Sheeran (34) hat Passanten und Passantinnen in New Orleans mit einem bisher unveröffentlichten Song überrascht. Ohne Ankündigung und in Begleitung des Blechbläserensembles The Soul Rebels trat der britische Musiker am 15. März mit einem Mikro und einem tragbaren Verstärker mitten auf den Strassen im historischen French Quarter auf. Das berichtet die lokale Nachrichtenseite Nola.com.