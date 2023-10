Ed Sheeran rauchte mit Snoop Dogg Marihuana bis «er nichts mehr sah»

Ed Sheeran (32) hat seine verschwommenen Erinnerungen an das Marihuana–Rauchen mit Snoop Dogg (51) hinter der Bühne nach einer Live–Show in Australien geteilt. Der Singer–Songwriter erzählte am Montag in der Ausgabe von Conan O'Briens (60) Podcast «Conan O'Brien Needs a Friend» über einige Erfahrungen mit anderen Promis, darunter auch das Backstage–Erlebnis nach dem Auftritt des Rappers in Melbourne im März.